Curzia Ferrari è deceduta a Milano a 97 anni, lasciando un segno importante nella scena culturale della città. Per decenni ha contribuito attivamente alla vita artistica e intellettuale locale, diventando una figura riconosciuta nel panorama culturale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità.

Si è spenta l’altro ieri a Milano, a 97 anni, Curzia Ferrari, protagonista per decenni della vita culturale della metropoli. Giornalista e narratrice, autrice e traduttrice di saggi e raccolte poetiche, esperta d’arte figurativa e di letteratura russa, Ferrari lascia numerose biografie di successo: da Majakovskij a Gorkij, Esenin, Ignazio di Loyola, Angela Merici. Tradotta in 13 Paesi, ha pubblicato il romanzo “A fuochi spenti nel buio“ (Premio Fenice-Europa), le raccolte di poesia “Fondotinta“ (Premio Viareggio-San Domenichino), “Lucertola“ (Premio Ada Negri), “Pietra“, “Semaforo rosso“ e molto, moltissimo altro. In una lontana intervista... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Curzia Ferrari: la vita per l’arte

