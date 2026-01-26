Sanità | Jacopo Massei è il nuovo direttore del dipartimento della salute mentale dell' Asl Toscana nord ovest
A partire da gennaio 2026, Jacopo Massei assume il ruolo di direttore del dipartimento della Salute mentale e dipendenze dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. È inoltre responsabile dell’Unità operativa Psichiatria Versilia e dell’Area omogenea dipartimentale interna Salute mentale adulti. Questa nomina rafforza l’organizzazione e la gestione dei servizi di salute mentale nella regione, garantendo continuità e attenzione alle esigenze della popolazione.
L'attribuzione del nuovo ruolo è stata decisa dalla direttrice generale Maria Letizia Casani in considerazione delle competenze dimostrate nella gestione di situazioni complesse, della capacità di favorire l'integrazione professionale e la multidisciplinarietà, della attitudine, all'interno del settore di competenza, a favorire l'adozione di procedure omogenee e condivise nella gestione dei processi.
