Carnevale a Latina in Quaresima la Curia risponde | Nessun benestare dalla Curia

Il Carnevale a Latina si svolgeva ieri, ma la Curia ha negato il suo benestare, sottolineando che la manifestazione non è stata autorizzata durante la Quaresima. La presenza di carri colorati e musica ha attirato numerosi partecipanti, anche se la Chiesa ha ribadito che non approva eventi di questo tipo in questo periodo. La decisione ha generato discussioni tra cittadini e organizzatori, che si sono trovati a dover rispettare le indicazioni ecclesiastiche.

Le precisazioni dopo l'intervento dell'assessore Di Cocco in merito all'evento dei carri che si è tenuto domenica 22 febbraio “Nessun benestare della Curia” alla manifestazione dei carri di Carnevale che si è tenuta ieri, domenica 22 febbraio, a Latina, in un periodo di Quaresima. Lo dice a chiare lettere il portavoce del vescovo, in risposta alle dichiarazioni dell'assessore Gianluca Di Cocco, che proprio domenica, attraverso un post pubblicato su Facebook, aveva spiegato di comprendere le motivazioni di chi evidenziava che siamo entrati in un periodo di Quaresima, e per rispetto di questa sensibilità, aveva spiegato di aver richiesto e atteso il benestare della Curia allo svolgimento della manifestazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Latina, la Diocesi smentisce il “benestare” della Curia per la sfilata in Quaresima:La Diocesi di Latina ha chiarito che non ha mai dato il suo consenso alla sfilata dei carri organizzata ieri in città. Leggi anche: Prevost sferza la Curia «malata» di potere Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Carnevale di Latina, in migliaia per la sfilata dei carri. La festa in centro continua; Carnevale a Latina: in centro la seconda sfilata dei carri (rinviata per il maltempo). Le strade chiuse e i divieti; Carnevale, Latina si colora di nuovo: sfilano i carri recuperando la data saltata per il maltempo; Ultimo appuntamento con il Carnevale di Latina oggi in centro. Carnevale a Latina in Quaresima, la Curia risponde: Nessun benestare dalla CuriaLe precisazioni dopo l'intervento dell'assessore Di Cocco in merito all'evento dei carri che si è tenuto domenica 22 febbraio ... latinatoday.it Carnevale a Latina, la sfilata dei carri in centro. Le strade chiuse e tutti i divietiIl corteo dei giganti di cartapesta nel pomeriffio di martedì grasso, 17 febbraio. Le modifiche alla viabilità disposte dal Comune con una specifica ordinanza ... latinatoday.it Carnevale, la sfilata per le vie di #Latina dopo l'annullamento per maltempo dei giorni scorsi - facebook.com facebook