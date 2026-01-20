bergamo principe di napoli in ritardo per le nuove destinazioni

A Bergamo, il progetto del Principe di Napoli ha subito un ritardo, con la fine dei lavori spostata da maggio a dicembre. Valesini spiega che questa scelta permette di dedicare spazio al nuovo progetto sociale della Fondazione Zaninoni, mantenendo l’attenzione su iniziative di valore pubblico. La riqualificazione, inizialmente prevista in tempi più rapidi, si inserisce ora in un percorso più articolato di sviluppo e solidarietà.

IL CANTIERE. La fine dei lavori slitta da maggio a dicembre, Valesini: «Per fare spazio al progetto sociale della Fondazione Zaninoni». I ritardi ci sono, con la data di fine lavori slittata dal prossimo maggio a fine dicembre, ma sono giustificati. Questo – in sintesi - il punto sul restauro e rifunzionalizzazione dell’ex Principe di Napoli, fatto dall’assessore alla Rigenerazione urbana e Patrimonio Francesco Valesini rispondendo all’opposizione che lo scorso dicembre, con un’interrogazione a firma Antonio Deleuse Bonomi (Lista Pezzotta) chiedeva un aggiornamento sul cantiere, avviato nel maggio 2024, sul palazzo storico di proprietà comunale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Almeno un anno di ritardo per le opere Pnrr attorno al nodo di Bergamo: un caso paradossaleLe opere PNRR attorno al nodo di Bergamo stanno affrontando un ritardo di oltre un anno.

