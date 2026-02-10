Pronto soccorso più sicuro Al San Gerardo di Monza dimezzate le aggressioni

Al San Gerardo di Monza le aggressioni agli operatori sono dimezzate. Da 56 si sono ridotte a 28, grazie a interventi strutturali e corsi di formazione per il personale. La direzione del pronto soccorso ha messo in campo una serie di misure per rendere più sicuri i turni e proteggere chi lavora in prima linea. Ora, i rischi sono meno e l’ambiente è più controllato.

Maggiore sicurezza, interventi strutturali e corsi per il personal: così sono gli ingredienti della ricetta vincente per ridurre da 56 a 28 le aggressioni agli operatori della Fondazione Irccs San Gerardo sono calate da 56 a 28. Il rafforzamento delle misure di sicurezza e la rapidità di intervento delle forze dell'ordine sono elementi strategici nella prevenzione delle aggressioni in pronto soccorso. In questo contesto si inserisce il cosiddetto "pulsante rosso", installato in pronto soccorso, per consentire agli operatori di attivare immediatamente una richiesta urgente di intervento alla centrale operativa.

