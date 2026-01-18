Cellulare alla guida a Pozzuoli dieci patenti ritirate in due giorni dalla Polizia Municipale
A Pozzuoli, negli ultimi due giorni, la Polizia Municipale ha ritirato dieci patenti per l’uso del cellulare alla guida. Gli automobilisti coinvolti sono stati segnalati alla Prefettura di Napoli, che procederà con la sospensione delle patenti, variabile da 15 giorni a due mesi. Questo intervento mira a sensibilizzare sulla sicurezza stradale e a prevenire comportamenti pericolosi alla guida.
Gli automobilisti sanzionati sono stati segnalati alla Prefettura di Napoli, che adesso dovrà decidere la sospensione delle patenti, che può variare da 15 giorni a 2 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Alla guida con il cellulare in mano, stangata della polizia stradale: 55 patenti ritirate
Leggi anche: Telefonino alla guida, in un mese ritirate 49 patenti dalla polizia stradale
La distrazione più frequente e pericolosa alla guida resta il cellulare - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.