Cellulare alla guida a Pozzuoli dieci patenti ritirate in due giorni dalla Polizia Municipale

A Pozzuoli, negli ultimi due giorni, la Polizia Municipale ha ritirato dieci patenti per l’uso del cellulare alla guida. Gli automobilisti coinvolti sono stati segnalati alla Prefettura di Napoli, che procederà con la sospensione delle patenti, variabile da 15 giorni a due mesi. Questo intervento mira a sensibilizzare sulla sicurezza stradale e a prevenire comportamenti pericolosi alla guida.

