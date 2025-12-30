Pozzuoli scoperto deposito di veicoli rubati | recuperati 5 mezzi dalla Polizia municipale
La Polizia Municipale di Pozzuoli ha individuato un deposito di veicoli rubati negli ex capannoni Sofer. Durante un’operazione condotta sotto la guida del comandante Fabio Felice De Silva, sono stati recuperati cinque mezzi illecitamente custoditi. L’intervento si inserisce in un'attività di contrasto ai reati legati al traffico di veicoli, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.
Un vero e proprio deposito di veicoli rubati è stato scoperto all’interno degli ex capannoni Sofer a Pozzuoli, al termine di un’attività investigativa condotta dalla Polizia municipale, guidata dal comandante Fabio Felice De Silva. Cinque i mezzi ritrovati complessivamente: tre autovetture, un motociclo e un furgone, tutti risultati oggetto di furto. Il ritrovamento è avvenuto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
