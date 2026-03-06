Salis sfida Trump | la missione per Cuba parte nel 2026

L’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, cresciuta a Monza, ha annunciato una missione per Cuba che partirà nel 2026. La sua iniziativa si concentra sulla sfida all’embargo imposto dagli Stati Uniti, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sulle motivazioni alla base della scelta. La missione sarà un’azione concreta prevista tra circa due anni.

Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra cresciuta a Monza, ha annunciato una missione che mira a sfidare l’embargo degli Stati Uniti contro Cuba. La politica si unirà al convoglio civile denominato ‘Nuestra América’, con partenza prevista tra il 17 e il 21 marzo 2026. L’obiettivo primario è trasportare medicinali verso l’isola caraibica per alleviare le sofferenze della popolazione locale causate dal blocco economico imposto dall’amministrazione Trump. Questa iniziativa non nasce dal nulla ma si inserisce in un quadro più ampio di azioni diplomatiche e civili volte a contestare le sanzioni internazionali. L’europarlamentare monzese utilizza i social network per mobilitare una rete di supporto internazionale, chiedendo contributi concreti sotto forma di farmaci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Salis (Avs), 'Spagna dimostra che disallinearsi da Usa e Israele è possibile'La Spagna ci sta mostrando che disallinearsi è possibile, e indica all'Europa intera che esiste un'altra strada. Se decidessimo di percorrerla insieme, neanche le ritorsioni di Trump potrebbero ferma ... ansa.it

