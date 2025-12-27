Una nuova missione umanitaria dal modenese in Ucraina: si tratta della settima per l’associazione Porta Aperta di Modena e della decima per Hesperia Bimbi, due realtà modenesi che ancora una volta si sono unite con il gruppo informale di volontari "Cani Sciolti" per portare aiuto e sostegno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Gaza, nuova missione umanitaria bloccata da Israele: l'appello di Lecco

Leggi anche: Flotilla, le immagini dell’abbordaggio di Israele: così viene intercettata la nuova missione umanitaria verso Gaza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Parte una nuova missione umanitaria modenese per la popolazione Ucraina; La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire per Gaza in primavera, con oltre 3mila volontari; La Flotilla ci riprova: in tremila pronti a ripartire nella primavera 2026; La storia di Natale. Da Firenze all’Ucraina, la missione di quattro amici: aiuti concreti per ospedali e famiglie.

Abbigliamento e giochi per i rifugiati di Kilis. La missione solidale è tutta al femminile - Gli angeli dell’associazione "Porto Recanati solidale" sono ripartiti per una nuova missione umanitaria, con l’obiettivo di consegnare vestiti e giocattoli ai profughi rifugiati a Kilis, nel confine ... ilrestodelcarlino.it

Freedom Flotilla, il live tracker della nuova spedizione per Gaza: «Portiamo medici e giornalisti, quando Israele ci fermerà i governi dovranno intervenire» - La nuova missione è composta da 9 navi totali partite dai porti di Otranto e San Giovanni li Cuti, una borgata marinara di Catania, con il progamma di ricongiungersi a Creta - ilgazzettino.it

Freedom Flotilla, il live tracker della nuova spedizione per Gaza: 9 barche oltre l'isola di Creta. A bordo 18 tonnellate di aiuti: live tracker - Con il trasporto di giornalisti e infermieri, l'idea alla base di questa nuova missione non è solo la consegna degli aiuti umanitari ma anche quella di riportare a Gaza due diritti fondamentali: ... ilmessaggero.it

LA NUOVA TRADIZIONE | Da dieci anni a questa parte, millennials e generazioni successive si ritrovano in centro città per brindare al Natale. Dietro le facce festanti e gli Spritz, però, si nasconde la tristezza di chi dovrà ripartire - facebook.com facebook