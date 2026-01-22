Pizzo e minacce agli imprenditori | sei arresti a Casalnuovo per estorsione mafiosa

Sei persone sono state arrestate a Casalnuovo di Napoli nell’ambito di un’operazione dei carabinieri di Torre Annunziata, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Le accuse riguardano episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, finalizzati a minacciare e pressare imprenditori locali. L’intervento evidenzia l’attività delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata e alla camorra nel territorio napoletano.

Sei persone sono state arrestate a Casalnuovo di Napoli nell'ambito di un'operazione dei carabinieri di Torre Annunziata, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico Rea-Veneruso. I provvedimenti. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

