Estorsione di stampo mafioso nel contesto del settore turistico tra Crotone e Catanzaro sette arresti
I Carabinieri di Crotone hanno arrestato sette persone di Isola Capo Rizzuto, accusandole di aver estorto denaro nel settore turistico tra Crotone e Catanzaro. Le indagini hanno rivelato che gli arrestati minacciavano imprenditori impegnati nella gestione di strutture ricettive, costringendoli a pagare somme di denaro. Durante le operazioni, sono state trovate e sequestrate somme di denaro sospette.
Sette arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri di Crotone contro la criminalità organizzata nel settore turistico della costa jonica. I provvedimenti sono stati eseguiti oggi su disposizione del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia per gravi indizi relativi ai reati di estorsione e turbata libertà degli incanti, aggravati dal metodo mafioso. L'operazione tra Crotone e Catanzaro Criminalità organizzata e settore turistico Le modalità investigative Le misure cautelari e la fase processuale L’operazione tra Crotone e Catanzaro L’operazione è stata portata a termine dai militari del Comando Provinciale di Crotone – Reparto Operativo Nucleo Investigativo. 🔗 Leggi su Virgilio.it
