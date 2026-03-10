A Crotone, quattordici persone sono state coinvolte in un procedimento giudiziario, con il sindaco tra gli indagati. La Procura ha richiesto il rinvio a giudizio e l’udienza preliminare è programmata per il 12 maggio. Il processo riguarda presunte irregolarità amministrative legate al progetto Borgo della Musica Rock-Steven Tyler.

Quattordici indagati devono affrontare il rinvio a giudizio richiesto dalla Procura di Crotone. L’udienza preliminare è fissata per il 12 maggio, in un processo che scoperchia irregolarità amministrative legate al progetto Borgo della Musica Rock-Steven Tyler. Le indagini, condotte dai Carabinieri di Petilia Policastro sotto la direzione del P.M., hanno messo in luce una rete di falsificazioni documentali e interferenze private nella gestione pubblica di Cotronei. Tra gli imputati figurano l’attuale sindaco Antonio Ammirati, l’ex primo cittadino Nicola Belcastro, membri della giunta, dirigenti comunali e imprenditori locali. L’inchiesta sul sistema amministrativo e i nomi coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: 14 indagati, il sindaco Ammirati e lo scandalo

