A Crotone, Antonio Ammirati e Umberto Lorecchio si preparano a sfidarsi per la presidenza della Provincia. La competizione si sta delineando come un confronto diretto tra i due candidati. Entrambi si stanno muovendo all’interno del panorama politico locale, senza coinvolgimento di figure di sinistra. La campagna elettorale tra i due si sta intensificando, con i rispettivi sostenitori che rafforzano le rispettive posizioni.

La corsa alla presidenza della Provincia di Crotone si sta trasformando in uno scontro diretto tra due figure chiave: Antonio Ammirati e Umberto Lorecchio. Con i termini per le candidature che scadevano oggi, lunedì 9 marzo 2026, il quadro elettorale si è definito come una sfida a due, lasciando fuori il centrosinistra dalla contesa per la massima carica. Quattro liste politiche hanno già annunciato il loro appoggio al sindaco di Crotonei, mentre un’unica formazione trasversale sostiene il sindaco di Pallagorio. L’assenza totale di candidati del Partito Democratico o di altre formazioni della sinistra rende questo scenario unico nel panorama provinciale crotonese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: Ammirati e Lorecchio si sfidano senza la sinistra

Provinciali a Crotone. Corsa a trazione centrodestra: è sfida Ammirati-LorecchioSono state depositate stamani le candidature per l'elezione del nuovo Presidente e per il rinnovo del Consiglio Provinciale. La corsa per la guida dell'ente di via Mario Nicoletta vede protagonisti An ... cn24tv.it

Elezioni provinciali, verso una sfida tra Ammirati e LorecchioA pochi minuti dalla chiusura dei termini si annuncia una corsa a due per la presidenza della Provincia di Crotone. ilcrotonese.it

