Kenya elefanti uccidono 4 persone in una settimana | le proteste dei residenti
Alcuni kenioti hanno protestato dopo che gli elefanti vaganti hanno ucciso quattro persone la scorsa settimana, in quello che gli esperti descrivono come un conflitto tra uomo e fauna selvatica causato dalla scarsità di vegetazione. Un elefante ritenuto responsabile della morte di due persone è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella contea di Kajiado. Il Kenya Wildlife Service ha esortato alla calma e alla moderazione. L’ultima vittima è un pastore. “Le osservazioni preliminari indicano che l’elefante coinvolto presentava ferite compatibili con lance e frecce, il che indica un possibile scontro precedente”, ha dichiarato il servizio in un comunicato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
