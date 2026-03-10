Criticità degli studenti nelle competenze di lettura | nasce la rete ReInVerti
A Brindisi, l’Itet Carnaro, Marconi, Flacco e Belluzzi hanno avviato la rete ReInVerti, un progetto che coinvolge diverse scuole per intervenire sulle difficoltà degli studenti nelle competenze di lettura. L’iniziativa mira a migliorare le capacità degli studenti attraverso un percorso condiviso e strutturato, con l’obiettivo di affrontare le criticità emerse nelle abilità di comprensione e analisi del testo.
Hanno aderito tutti gli Istituti comprensivi della città di Brindisi: si propone principalmente la realizzazione di un modello di formazione verticale BRINDISI - Nasce la Rete delle scuole ReInVerti, una rete di scopo guidata dall’Itet Carnaro Marconi Flacco Belluzzi per affrontare le criticità degli studenti nelle competenze di lettura. Hanno aderito tutti gli Istituti comprensivi della città di Brindisi: l’Ic Casale, l’Ic Centro Bozzano, l’Ic Centro Tuturano, l’ Ic Cappuccini, la Scuola europea, l’Ic Commenda, l’Ic Sant’Elia Commenda, l’Ic Santa Chiara, il Cpia “A. Lorenzetto”. La formazione così intesa prevede momenti di apprendimento teorico con l’intervento di esperti (anche psicologi, e neurolinguisti, ecc. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Articoli correlati
Leggi anche: Federico II, università in rete per il benessere psicofisico degli studenti: nasce Pro-Ben – Prima
Competenze linguistiche degli studenti italiani: l’ISTAT rileva livelli ancora insufficienti nelle lingue straniere, mentre cresce la presenza di alunni con lingua madre diversa dall’italianoL’ISTAT ha pubblicato il 27 gennaio il report sull’uso della lingua italiana, dei dialetti e delle lingue straniere riferito all’anno 2024.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Criticità degli studenti nelle...
Temi più discussi: L’introduzione dell’IA nell’ecosistema educativo: competenze, opportunità e criticità; Bullismo scolastico: dati statistici e criticità istituzionali; La rivoluzione della didattica: la scuola Media Holden abbraccia il modello finlandese; Riforma voto in condotta, dirigente come leader pedagogico: cosa cambia? GUIDA SCARICABILE.
Topo nelle aule del Primo liceo artistico a Torino: gli studenti protestanoLa preside avvia la derattizzazione dopo le segnalazioni. Un video del ratto ripreso in classe diventa virale sui social ... giornalelavoce.it
L’ira degli studenti Allagamenti e muffa. Troppe criticità in questo edificioUn edificio scolastico da rivedere e correggere. E’ quanto dichiarano gli studenti del liceo artistico Bernardino di Betto che ieri hanno indetto un sit-in davanti alla scuola per manifestare le ... lanazione.it
Valentina Gigante è psicologa di bordo, contribuisce a gestire stress e criticità del personale della grande nave che trasporta merci e passeggero - facebook.com facebook
Iran, Tajani: «Su rimpatri emergenza finita, criticità nelle Maldive» x.com