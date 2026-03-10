Criticità degli studenti nelle competenze di lettura | nasce la rete ReInVerti

A Brindisi, l’Itet Carnaro, Marconi, Flacco e Belluzzi hanno avviato la rete ReInVerti, un progetto che coinvolge diverse scuole per intervenire sulle difficoltà degli studenti nelle competenze di lettura. L’iniziativa mira a migliorare le capacità degli studenti attraverso un percorso condiviso e strutturato, con l’obiettivo di affrontare le criticità emerse nelle abilità di comprensione e analisi del testo.