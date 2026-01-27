Competenze linguistiche degli studenti italiani | l’ISTAT rileva livelli ancora insufficienti nelle lingue straniere mentre cresce la presenza di alunni con lingua madre diversa dall’italiano

Il rapporto dell'ISTAT del 2024 evidenzia che gli studenti italiani mostrano ancora competenze linguistiche insufficienti nelle lingue straniere, mentre aumenta la presenza di alunni con una lingua madre diversa dall'italiano. Questa situazione sottolinea l'importanza di interventi educativi mirati per migliorare le competenze linguistiche e favorire l’inclusione scolastica.

L’ISTAT ha pubblicato il 27 gennaio il report sull’uso della lingua italiana, dei dialetti e delle lingue straniere riferito all’anno 2024. I dati mostrano che il 91,1% dei giovani tra 15 e 24 anni dichiara di conoscere almeno una lingua straniera. La quota risulta in crescita rispetto al 2015, quando si attestava all’89,2%. L’inglese si conferma la lingua più diffusa tra gli studenti, con una conoscenza dichiarata dal 58,6% della popolazione di 6 anni e più. Il francese raggiunge il 33,7% e lo spagnolo il 16,9%. Le ragazze tra i 15 e i 24 anni registrano livelli di conoscenza più elevati rispetto ai coetanei maschi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

