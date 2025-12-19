Federico II università in rete per il benessere psicofisico degli studenti | nasce Pro-Ben – Prima

Federico II presenta Pro-Ben, un innovativo progetto dedicato al benessere psicofisico degli studenti. Con un approccio reticolare e sistemico, l'iniziativa si propone di prevenire e ridurre i fenomeni di disagio emotivo e psicologico, promuovendo un ambiente più sano e supportivo. L’appuntamento di oggi, venerdì 19 dicembre alle 18, presso la sede di Sant’Antoniello a Port’Alba, segna l’inizio di un percorso volto a tutela della salute mentale degli studenti.

Pro-Ben – Prima, dalla prevenzione alla riduzione dell'impairment adattivo, progetto dedicato al benessere psicofisico della popolazione studentesca e al contrasto dei fenomeni di disagio psicologico ed emotivo, con un approccio reticolare e sistemico, viene presentato oggi, venerdì 19 dicembre, alle 18, nella sede federiciana di Sant'Antoniello a Port'Alba, in piazza Bellini. L'iniziativa, finanziata con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca, vede in partenariato l' Università degli Studi di Napoli Federico II, capofila del progetto, insieme a tutti gli atenei della Campania e a due istituzioni Afam napoletane: il Conservatorio di San Pietro a Majella e l' Accademia delle Belle Arti.

