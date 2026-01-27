Futuro delle nuove generazioni | anche FedAPI al confronto nazionale del CNEL

L'iniziativa del CNEL coinvolge anche la provincia di Salerno nel dibattito sul futuro delle nuove generazioni. L'incontro mira a raccogliere prospettive e idee per affrontare le sfide future e promuovere uno sviluppo sostenibile per i giovani italiani.

C’è anche la provincia di Salerno nel confronto nazionale avviato al CNEL sul futuro delle nuove generazioni. FedAPI – Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori ha partecipato oggi al Tavolo tematico “Attrattività del Paese”, nell’ambito della Strategia Giovani e del percorso per un nuovo Patto Generazionale, con il contributo di Teresa Di Meo, coordinatrice nazionale FedAPI Giovani, espressione diretta del territorio salernitano. Il Tavolo sull’Attrattività del Paese affronta uno dei nodi più urgenti per aree come il Salernitano, dove il rischio di spopolamento e perdita di competenze si intreccia con un tessuto produttivo fatto in larga parte di micro e piccole imprese.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su CNEL Futuro

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su CNEL Futuro

Argomenti discussi: Dal 25 al 27 febbraio torna il Social Innovation Campus, per valorizzare i talenti dei giovani e costruire luoghi di futuro; Camerano guarda al 2040: confronto con i giovani per il futuro della città; A Spin Time Labs una due giorni dedicata al futuro possibile; A Pisa un incontro aperto sul presente e sul futuro delle nuove generazioni.

La convivenza secondo le nuove generazioni: l'indagine di NewGeneraIl rapporto delle nuove generazioni col tema della convivenza, toccando aspetti profondi come il rapporto con le diversità, il senso di comunità, la convivenza con gli altri, con se stessi, e quindi ... affaritaliani.it

Empatia e speranza, la lezione delle nuove generazioni che credono nella giustiziaUna generazione che, nonostante carichi di ansia e preoccupazioni, continua a credere nel futuro. Manifestando buoni livelli di empatia, speranza e attenzione ai principi morali. È questo il quadro ... corriere.it

Nuove strade per i mestieri del futuro: il Veneto accelera sulla formazione tecnica, e il Made in Italy ha ancora più spazio per crescere. In Veneto prende forma la filiera tecnologico-professionale “4+2”: 4 anni di scuola + 2 di specializzazione post-diplo - facebook.com facebook