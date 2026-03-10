Crisi Medio Oriente | 9500 italiani tornati dagli Emirati

Durante la crisi in Medio Oriente, l’ambasciatore italiano ha comunicato che 9500 cittadini italiani sono rientrati dagli Emirati Arabi Uniti. La notizia riguarda i connazionali che hanno lasciato il paese in seguito alle tensioni. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui tempi di rientro o sulle modalità di evacuazione. La cifra rappresenta una parte significativa degli italiani presenti nella regione.

Nel cuore pulsante della crisi mediorientale, l’ambasciatore italiano Fanara ha annunciato che 9500 connazionali sono già tornati in patria dagli Emirati Arabi Uniti. Questa operazione di rimpatrio massiccio si svolge mentre la regione rimane sotto tiro missilistico e le petroliere attendono il passaggio al checkpoint di Hormuz. L’intervento diplomatico non si limita ai numeri: la raccomandazione ufficiale è che chi è ancora bloccato debba iscriversi immediatamente al portale Viaggiare Sicuri per garantire la propria sicurezza. La residenza del diplomatico funge da centro operativo dove si lavora incessantemente per riportare a casa chi è rimasto intrappolato nella zona di conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

