Tornati altri italiani dal Medio Oriente

Alcuni italiani sono tornati dal Medio Oriente mentre le operazioni di rimpatrio continuano. Le autorità stanno gestendo il trasferimento di cittadini italiani che si trovavano in quella regione e che sono stati riportati nel paese. Le operazioni sono ancora in corso e coinvolgono diverse modalità di trasporto. Le procedure sono state avviate per garantire il rientro di chi era rimasto bloccato all’estero.

