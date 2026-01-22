Prezzo dell’energia elettrica volatile per tutto l’anno quanto pagheremo nel 2026

Il prezzo dell’energia elettrica in Italia nel 2025 ha mostrato notevoli variazioni, influenzando le tariffe per consumatori e imprese. Per il 2026, si prevede un ulteriore andamento volatile, con possibili fluttuazioni che richiedono attenzione e pianificazione. Comprendere le tendenze di mercato è fondamentale per valutare i costi energetici e adottare strategie efficaci nel prossimo futuro.

L’andamento del prezzo dell’energia elettrica in Italia nel 2025 è stato da ottovolante, ribaltando molte delle dinamiche osservate l’anno precedente. L’analisi del Prezzo Unico Nazionale (PUN) mese per mese rivela non solo variazioni significative, ma un cambio di marcia nella distribuzione dell’energia elettrica in Italia. Con tanti interrogativi su come sarà il 2026. Lo rivela Papernest, startup francese che gestisce e compara le offerte del mercato energetico. I dati nel 2024 e 2025. Nel report, sono stati messi a confronto i costi dell’elettricità nel 2024 con quelli del 2025. Due anni fa, i dati mensili del Pun erano i seguenti: Gennaio 2024: 0,0992 €kWh;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

