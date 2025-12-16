Sospensioni dell' erogazione idrica in Irpinia | gli avvisi dell' Alto Calore

Alto Calore Servizi comunica una sospensione dell'erogazione idrica notturna a Mugnano del Cardinale, a causa di una diminuzione delle risorse provenienti dai gruppi sorgentizi. L'interruzione, prevista dalle 22:00 alle 06:00 di mercoledì 17 dicembre, è necessaria per garantire la gestione delle risorse idriche nella zona.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell'apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Mercoledì 17 Dicembre, nei Comuni di: MUGNANO DEL CARDINALE.

AVVISO IMPORTANTE – PNRR Da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre 2025 si potranno verificare sospensioni momentanee dell’erogazione dell’acqua potabile in Via Bettega, a causa dei lavori per l’installazione dei nuovi contatori idrici finanziati dal PNRR. - facebook.com facebook

