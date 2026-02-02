Ruggi proclamato lo sciopero dei lavoratori Colser | scatta la protesta

Questa mattina si sono radunati davanti all’ospedale Ruggi di Salerno i lavoratori della Colser. La Fiadel ha proclamato uno sciopero per mercoledì 4 febbraio, che coinvolge tutti gli impiegati della cooperativa presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria. La protesta scatta alle 9 del mattino e durerà tutto il turno, bloccando le attività quotidiane. La situazione si fa tesa, i lavoratori vogliono far sentire la propria voce per rivendicare le loro richieste.

La decisione giunge a seguito del fallimento della procedura di raffreddamento del conflitto attivata presso la Prefettura di Salerno e dell'incontro svoltosi il 6 ottobre 2025, conclusosi con mancata conciliazione, come formalmente comunicato alla sigla sindacale lo scorso 9 gennaio. Le criticità denunciate dai lavoratori riguardano: l'iniqua distribuzione del lavoro straordinario e dei carichi di lavoro; il mancato riconoscimento dei tempi di vestizione e del lavaggio degli indumenti da lavoro; trattenute economiche ritenute ingiustificate nei cedolini paga; l'assunzione di nuovo personale in un contesto caratterizzato da un'ampia diffusione del part-time involontario.

