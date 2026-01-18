Flaica Cub Umbria annuncia lo sciopero dei lavoratori delle pulizie dell' ospedale | Intollerabile l' insicurezza e incertezza salariale dei lavoratori

La Flaica Cub Umbria annuncia lo sciopero dei lavoratori delle pulizie dell’ospedale, impiegati dall’azienda Dussmann presso le Aziende Ospedaliere di Terni e Perugia. La decisione deriva dall’insoddisfazione per l’insicurezza e l’incertezza salariale che persistono da mesi, nonostante le vertenze aperte. La protesta mira a evidenziare la necessità di risposte concrete e di condizioni di lavoro più sicure e stabili per i lavoratori coinvolti.

Ospedale di Terni, la denuncia di Flaica Cub Umbria: buste paga sbagliate e diritti calpestati, caos nell’appalto pulizie

La Flaica Cub Umbria denuncia problemi nell’appalto delle pulizie all’ospedale di Terni, segnalando errori nelle buste paga e la compressione dei diritti dei lavoratori. La situazione, descritta come grottesca, evidenzia criticità nella gestione del servizio presso l’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. La questione richiede attenzione per garantire condizioni di lavoro trasparenti e rispettose delle normative vigenti.

Sciopero di Trenitalia, Trenord e Italo venerdì 9, sabato 10 e lunedì 12, Cub e Sgb: “Per Ambrosio e la sicurezza dei lavoratori”

Venerdì 9, sabato 10 e lunedì 12 gennaio si terranno scioperi di Trenitalia, Trenord e Italo, indetti dai sindacati Cub e Sgb. La mobilitazione, motivata dalla tragedia recente e dalle condizioni di sicurezza, mira a richiamare l’attenzione sulla tutela dei lavoratori e sulla sicurezza nel settore dei trasporti. L’astensione dal lavoro coinvolge il personale delle principali compagnie ferroviarie italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle criticità del settore.