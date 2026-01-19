Strage di Cutro gli audio ufficiali dei finanzieri per spiegare il ritardo dei soccorsi e pensare a una exit strategy

In seguito al naufragio di Cutro, emergono gli audio ufficiali delle forze di polizia che spiegano i motivi del ritardo nei soccorsi e le strategie future. La prima udienza del processo penale, fissata per il 14 gennaio, è stata rinviata al 30 gennaio 2026, a causa dell’assegnazione di un nuovo collegio giudicante. Questi sviluppi approfondiscono le responsabilità e le dinamiche dell’accaduto.

La prima udienza del processo penale sul naufragio di Cutro del 14 gennaio è stata immediatamente rinviata al 30 gennaio 2026, dopo la formalizzazione dell’assegnazione del procedimento a un nuovo collegio giudicante. In attesa che di svolga vale la pena sentire gli audio originali dei finanzieri coinvolti, alcuni imputati nel processo come Nicolino Vardaro, comandante del Gruppo Aeronavale di Taranto e Alberto Lippolis, a capo del Roan di Vibo Valentia. Nelle telefonate si cerca di mettere a punto una strategia comune per tentare di evitare che dal processo ne escano con l’accusa di procurata strage. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di Cutro, gli audio ufficiali dei finanzieri per spiegare il ritardo dei soccorsi e pensare a una “exit strategy” Leggi anche: L’ex sindaco propone un’exit strategy Leggi anche: Strage di Brandizzo, in un video e negli audio l'incidente mortale dei 5 operai travolti da un treno La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Strage di Cutro: nelle chat della Gdf la «exit strategy» e un «brainstorming» per concordare la linea sui ritardi nei soccorsi - Il contenuto di alcuni messaggi rivelati nel corso della trasmissione di Rai 3 "Il Cavallo e la Torre". corrieredellacalabria.it

Perché non potrete vedere cosa accade davvero nel processo per la strage di CutroIl Tribunale di Crotone ha spento le telecamere. Con un'ordinanza, ci è stato vietato di effettuare riprese durante le udienze... - facebook.com facebook

Doveva iniziare oggi il processo penale sulla strage di #Cutro: la prima udienza è stata rinviata al 30 gennaio. Quella vicenda non cessa di parlarci di persone che potevano essere salvate e dell'orrore successivo: quello della gestione della loro morte x.com

