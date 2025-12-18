Sbarcati nel porto di Napoli 113 migranti | provengono da Bangladesh Pakistan ed Egitto

Nel porto di Napoli si è concluso lo sbarco di 113 migranti provenienti da Bangladesh, Pakistan ed Egitto. Soccorsi dalla nave di EMERGENCY, Life Support, le operazioni si sono svolte nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale, evidenziando l’impegno umanitario in un contesto di emergenza e solidarietà internazionale.

Si è concluso alle ore 16.40 di mercoledì 17 dicembre nel porto di Napoli lo sbarco delle 113 persone soccorse dalla Life Support, nave di ricerca e soccorso di EMERGENCY, in due distinte operazioni nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale.I naufraghi sono stati portati in salvo dalla.

