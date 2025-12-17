Casa Sollievo della Sofferenza | fallito il tentativo di riconciliazione è sciopero Anmirs

Nessun accordo è stato raggiunto durante il tentativo di riconciliazione tra le organizzazioni sindacali dei dipendenti e la direzione dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, causando lo proclamazione di uno sciopero. L'incontro, tenutosi presso la Prefettura di Foggia, si è concluso senza esiti positivi, alimentando le tensioni tra le parti coinvolte.

Di seguito un comunicato diffuso da Anmirs: Nulla di fatto ieri mattina al tavolo della Prefettura di Foggia per il tentativo di riconciliazione tra le organizzazioni sindacali dei dipendenti e il Direttore Generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Dopo giorni di tensione e accese rimostranze in merito alle contestazioni relative alla nuova contrattualistica, si è svolto stamattina alla presenza del Vice Prefetto l’incontro decisivo per le sorti della rottura ormai senza precedenti tra personale medico e direzione, che ha avuto però esito negativo. Nel corso della riunione, il Direttore Generale della struttura ha ribadito la volontà di applicare ai dipendenti il contratto delle case di cura private, incontrando la ferma opposizione della rappresentanza sindacale, che definendo la proposta “scellerata, immotivata e ingiustificabile” dichiarano ufficialmente chiuso il tentativo di conciliazione e proclamano lo stato di sciopero. Noinotizie.it

