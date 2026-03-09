A causa della guerra in Iran, circa 20.000 voli sono stati cancellati, causando un grave problema di traffico aereo verso le Maldive. Questa interruzione improvvisa sta provocando disagi significativi a chi aveva programmato di raggiungere le isole, con molte partenze e arrivi sospesi o rinviati. La situazione sta influendo sulla mobilità e sugli spostamenti di numerosi passeggeri.

Un’improvvisa interruzione del traffico aereo verso l’Oceano Indiano sta trasformando il sogno delle Maldive in un incubo logistico per migliaia di viaggiatori. La guerra in Iran ha bloccato gli hub cruciali nel Golfo Persico, causando la cancellazione di oltre 20.000 voli e lasciando turisti bloccati negli atolli con prezzi di rientro alle stelle. I dati confermano che lo stop ai nodi di transito come Dubai, Doha e Abu Dhabi ha innescato un effetto domino che colpisce direttamente le rotte verso le isole paradisiache. Mentre alcuni resort si svuotano per mancanza di arrivi, altri vedono i propri ospiti intrappolati senza via d’uscita immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maldive in crisi: 20.000 voli cancellati per la guerra in Iran

Articoli correlati

Spazio aereo chiuso per la crisi in Iran, gli aeroporti del Golfo coinvolti e cosa fare per i voli cancellatiContinua in Medio Oriente il blocco dello spazio aereo con voli cancellati, aeroporti bloccati e tratte deviate dopo gli attacchi di USA e Israele e...

Voli cancellati per la guerra in Iran, anche Cipro e Dubai nell’occhio del ciclone: come comportarsiL’escalation militare tra Iran, Stati Uniti e Israele ha cambiato radicalmente i piani di viaggio di milioni di persone in tutto il mondo.

Tutti gli aggiornamenti su Maldive in crisi 20 000 voli cancellati...

Discussioni sull' argomento Crisi in Medio Oriente: forse 1.000 viaggiatori svizzeri bloccati nel mondo; Crisi mediorientale, 17 turisti pisani bloccati tra Maldive e Qatar: la senatrice Zambito (Pd) al lavoro per il rientro; Farnesina: nuovi voli da Oman, Emirati e Maldive per il rientro dei connazionali in Italia; Voli a rischio e caos nei cieli: la crisi in Medio Oriente blocca anche i viaggi verso l’Asia.

Gli italiani rientrano dall’aeroporto di Malé, alle Maldive, con un volo charter organizzato dall’Unità di crisi della Farnesina su Roma. L’intervista a Giorgia Marazzi, console onoraria italiana a Malé, sul sito de #IlSole24Ore . . Il rientro degli italiani bloccati alle M - facebook.com facebook

Iran, Tajani: "Abbiamo rafforzato la presenza alle Maldive" x.com