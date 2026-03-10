Crescono i prezzi della benzina Confcommercio | Frutto di speculazioni

I prezzi della benzina sono aumentati a causa delle tensioni in Medio Oriente, con blocchi nel transito del greggio attraverso lo stretto di Hormuz e attacchi mirati a depositi e impianti petroliferi in Iran. Secondo Confcommercio, l'incremento è attribuibile anche a fattori di natura speculativa. La situazione ha portato a un rialzo delle tariffe sulla rete dei carburanti.

I mercati petroliferi globali toccano i livelli più alti dal 2022. Pesano gli attacchi a impianti e depositi in Iran e i timori per le possibili interruzioni nelle forniture attraverso lo stretto di Hormuz I prezzi dei carburanti crescono sulla scia delle tensioni per la guerra in Medio Oriente, con i blocchi nel transito del greggio attraverso lo stretto di Hormuz e dopo gli attacchi israeliani su alcuni depositi e impianti petroliferi in Iran. Le quotazioni dei prodotti raffinati continuano a salire e di conseguenza si alzano i prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina al massimo da quasi un anno e il gasolio al suo massimo dal 2022. A Venezia la benzina si trova a prezzi tra 1,75 e 1,87 euro al litro, mentre il gasolio in molti distributori ha già superato i 2 euro al litro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Confcommercio: «Rincari su benzina e gasolio? Speculazioni»I prezzi di benzina e gasolio in Italia stanno registrando un forte rialzo nel mese di marzo 2026, con il gasolio che ha superato la benzina in...

Prezzi di benzina e diesel alle stelle: in campo la guardia di finanza contro possibili speculazioniIn una settimana la benzina self è aumentata in media di 9,2 centesimi, arrivando a 1,76 euro al litro, mentre il diesel ha registrato un rincaro più...

CARO BENZINA, CONVENTO: «IL GOVERNO INTERVENGA» | 04/03/2026

