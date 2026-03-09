Confcommercio | Rincari su benzina e gasolio? Speculazioni

Confcommercio segnala che i prezzi di benzina e gasolio in Italia sono aumentati notevolmente nel mese di marzo 2026. In alcune regioni, il gasolio ha superato i prezzi della benzina. La confederazione attribuisce questa crescita a presunte speculazioni, senza indicare cause specifiche o interventi ufficiali. La situazione riguarda diverse aree del Paese e si concentra sui carburanti per autotrazione.

I prezzi di benzina e gasolio in Italia stanno registrando un forte rialzo nel mese di marzo 2026, con il gasolio che ha superato la benzina in diverse regioni. Non accennano a fermarsi i rincari di benzina e gasolio a causa della crisi mediorientale. Nel giro di una sola notte, la scorsa, alcuni marchi petroliferi hanno ritoccato verso l’alto il prezzo del diesel fino a 10 centesimi al litro. Dall’inizio della crisi il gasolio è cresciuto di oltre 10 centesimi al litro, mentre la benzina registra un aumento superiore ai 7 centesimi. Il diesel si trova ai livelli più alti da oltre due anni, mentre la benzina è tornata sui massimi degli ultimi tre mesi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

