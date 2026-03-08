Crepa strutturale | scuola Pascoli chiusa 2 giorni per sicurezza

La scuola Pascoli di Foggia è stata chiusa per due giorni a causa di una crepa strutturale individuata nelle sue murature. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La direzione ha comunicato che le attività sono sospese fino a quando non saranno completati gli accertamenti e gli interventi necessari.

Il plesso scolastico Pascoli di Foggia rimane chiuso per due giorni a causa di una lesione strutturale rilevata nelle murature. L’ordinanza sindacale, firmata dalla sindaca Maria Aida Episcopo, sospende le attività didattiche nei giorni 9 e 10 marzo 2026 in attesa dei lavori di ripristino. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha portato al blocco immediato dell’accesso al secondo piano dell’istituto comprensivo Santa Chiara-Pascoli-Altamura. La dirigente scolastica aveva segnalato una crepa diagonale che attraversa l’intero spessore della parete, configurando un rischio potenziale per la stabilità dell’edificio. La frattura nella muratura e il sopralluogo tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crepa strutturale: scuola Pascoli chiusa 2 giorni per sicurezza Guasto alla pompa di calore, scuola chiusa per quattro giorni in attesa dei ricambiLECCE – Per gli alunni del plesso centrale dell’istituto comprensivo “Falcone-Ammirato” di via Sanzio, sede della scuola secondaria di secondo grado,... Topi all’asilo, scuola chiusa due giorni per la derattizzazione a Trecase, nel NapoletanoTopi in una scuola dell'infanzia di Trecase, il sindaco chiude l'istituto per due giorni per permettere la derattizzazione.