Nido chiuso dopo la tragedia del piccolo Leo il caso in Regione Vertice per un’altra sede

Oggi i genitori dei 60 bambini dell’asilo nido Ambarabà di Soci si sono riuniti in piazza. Chiedono risposte e spiegazioni sulla chiusura del nido, avvenuta lo scorso novembre, dopo la morte del piccolo Leo. La protesta arriva mentre in Regione si tiene un vertice per discutere il futuro della struttura e possibili alternative. La tragedia del bambino ha scosso tutta la comunità, che ora cerca di capire cosa sia successo e come evitare che si ripeta.

Soci (Arezzo), 7 febbraio 2026 – Scendono oggi in piazza i genitori dei sessanta bambini dell'asilo nido Ambarabà di Soci, chiuso da novembre dopo la morte del piccolo Leo. Si ritroveranno stamani (alle 10.30) in piazza Tarlati e da lì proseguiranno in corteo fino al Comune. I bambini sono a casa da tre mesi e non è stato offerto un servizio alternativo, lamentano i genitori che si sono dovuti arrangiare bruciando ferie, permessi, congedi. Una situazione difficile anche dal punto di vista economico. E martedì sera il caso approda nell'aula del Consiglio comunale: una seduta aperta richiesta dall'opposizione e condivisa dai genitori che sollecitano «non il dissequestro dell'asilo ma un luogo alternativo dove riprendere la didattica per i nostri figli».

