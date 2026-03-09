la francia nega la rogatoria per il sequestro dei beni dei moretti ai pm che indagano sul rogo di crans montana

Il tribunale giudiziario di Grasse, in Francia, ha respinto la richiesta di rogatoria avanzata dai pm italiani per il sequestro dei beni dei Moretti. La decisione riguarda i beni oggetto di indagine nel contesto del rogo di Crans-Montana. La richiesta di estradizione e sequestro è stata quindi respinta dal tribunale francese.

Il tribunale giudiziario di Grasse, in Francia, ha respinto la richiesta di rogatoria internazionale avanzata dalla procura generale del Canton Vallese per il sequestro di beni immobili e finanziari riconducibili ai coniugi Jacques e Jessica Moretti, tra gli indagati per il rogo del bar Constellation a Crans-Montana, dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone. E per cui è stato anche iscritto il sindaco Nicolas Féraud. La richiesta degli inquirenti svizzeri, presentata il 14 gennaio, riguardava in particolare un appartamento a Cannes, l’abitazione di famiglia a Sari-Solenzara, in Corsica, oltre ad alcuni conti bancari e a una polizza di assicurazione sulla vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

