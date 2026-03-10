Crans-Montana Bertolaso aggiorna sulle condizioni dei ragazzi | altri due dimessi la prossima settimana

A Crans-Montana, Bertolaso ha comunicato che altri due studenti feriti saranno dimessi dalla struttura sanitaria entro la prossima settimana. Attualmente, la maggior parte dei ragazzi rimane in cura, mentre alcuni stanno migliorando e si preparano a tornare a casa per le festività pasquali. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle condizioni cliniche o sui percorsi di recupero.

Bertolaso conferma: due feriti di Crans-Montana saranno dimessi. Quasi tutti gli studenti trascorreranno la Pasqua a casa L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Crans-Montana, Bertolaso: “Due ragazzi dimessi, presto torneranno a scuola”“Abbiamo fatto una visita approfondita e ho parlato con tutti i sanitari che stanno curando i nostri ragazzi e ho potuto anche salutare i due ragazzi...

Crans-Montana, Bertolaso: "Dimessi due ragazzi, presto torneranno a scuola"L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha annunciato le dimissioni dall’ospedale Niguarda di due dei ragazzi feriti nella...

Altri aggiornamenti su Crans Montana Bertolaso aggiorna sulle...

Temi più discussi: Crans Montana, uno dei ragazzi verrà trasferito a Roma. Bertolaso: Manderemo a casa altri pazienti; Tragedia Crans-Montana, Manfredi Marcucci è tornato a Roma. Ora è al Gemelli; Domani verrà dimesso e trasferito a Roma un ferito di Crans-Montana; Crans-Montana, migliorano i feriti ricoverati al Niguarda: presto nuove dimissioni.

Incendio di Crans Montana, ancora cinque ragazzi ricoverati al Niguarda. Due saranno dimessi prima di PasquaMilano – Sono ancora cinque i ragazzi feriti nell’incendio di Crans Montana, costato la vita a 41 persone la notte di capodanno al Bar Le Costellation, ricoverati a Niguarda. A confermarlo è ... ilgiorno.it

Bertolaso, prossima settimana saranno dimessi altri 2 ragazzi feriti a Crans(ANSA) - MILANO, 10 MAR - 'Adesso abbiamo cinque pazienti ricoverati al Niguarda' che sono rimasti feriti nella strage di Crans-Montana, ... notizie.tiscali.it

MattinaRai1. . La strage di Crans Montana. A #StorieItaliane parla in esclusiva Eleonora, sopravvissuta alla tragica serata. Per la prima volta parla alle telecamere e racconta come quella notte le ha cambiato la vita per sempre. - facebook.com facebook

Crans-Montana, il buttafuori: "Nessun aiuto dalla polizia" #crans-montana x.com