A Crans-Montana, Bertolaso ha visitato i giovani ricoverati, incontrando i sanitari e salutando i due ragazzi dimessi, che presto torneranno a scuola. La visita ha confermato il buon stato di salute dei pazienti, evidenziando l’efficacia dell’assistenza ricevuta. Queste notizie offrono un quadro positivo sulle condizioni dei ragazzi e sull’andamento del processo di recupero.

“Abbiamo fatto una visita approfondita e ho parlato con tutti i sanitari che stanno curando i nostri ragazzi e ho potuto anche salutare i due ragazzi che questa mattina vengono dimessi. La prognosi per loro è stata sciolta dai nostri medici curanti e quindi loro possono tornare a casa”. Così l’assessore al welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante il punto sulle condizioni dei pazienti coinvolti nella tragedia di Crans-Montana e in cura presso l’ospedale Niguarda. “Sono due ragazzi di Milano, frequentano due licei scientifici qui in città e devo dire che ovviamente sono molto contenti sia loro che i genitori di questa dimissione – ha proseguito Bertolaso -. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, Bertolaso: “Due ragazzi dimessi, presto torneranno a scuola”

Crans-Montana, Bertolaso: "Due ragazzi non identificati, probabilmente italiani, sono ricoverati a Zurigo"

Feriti nell'incendio di Crans-Montana, Bertolaso: "Due ragazzi molto gravi, prossime 48 ore decisive"

