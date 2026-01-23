Crans-Montana Bertolaso | Dimessi due ragazzi presto torneranno a scuola

Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, ha comunicato le dimissioni di due giovani ricoverati al Niguarda di Milano, vittime dell'incidente di Crans-Montana. I ragazzi, in condizioni stabili, sono pronti a riprendere le normali attività, tra cui il ritorno a scuola. Questa notizia segna un passo importante nel loro percorso di recupero e rappresenta una buona notizia dopo quanto accaduto.

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha annunciato le dimissioni dall’ospedale Niguarda di due dei ragazzi feriti nella tragedia di Crans-Montana e in cura presso la struttura sanitaria milanese. “Sono due ragazzi di Milano, frequentano due licei scientifici qui in città e devo dire che ovviamente sono molto contenti sia loro che i genitori di questa dimissione”, ha proseguito Bertolaso. “Questo non vuol dire che siano guariti, ovviamente devono ancora fare un percorso molto lungo di riabilitazione e anche di medicazioni quindi verranno qui diversi giorni alla settimana a fare le medicazioni, a fare attività di riabilitazione”, ha aggiunto l’assessore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La 29enne si trovava al Constellation di Crans-Montana quel maledetto Capodanno. Fuori pericolo, per lei il recupero sarà ancora lungo. - facebook.com facebook

Crans-Montana. Elsa Rubino, 15 anni, di Biella, è tra le sopravvissute più gravi: ustioni sul 60% del corpo. Dopo 22 giorni in coma ha riconosciuto i genitori. «Un’emozione immensa, ma la lotta è appena iniziata», ha detto il papà. Forza Elsa x.com