Erosione dei Lidi Ferraresi | il video dal drone

Un drone ha sorvolato la costa di Volano, mostrando quanto il mare abbia eroso i Lidi Ferraresi. L’immagine cattura le dune scomparse e le aree sabbiose ridotte, rendendo evidente il cambiamento nel paesaggio. Umberto Cimatti, proprietario dello stabilimento Ipanema, afferma che la spiaggia si è quasi del tutto dissolta. La scena si concentra sulla perdita di metri di sabbia lungo il litorale.

Il drone passa a volo d’angelo sulla costa, riprende il litorale del lido di Volano. "La spiaggia non c’è più", dice Umberto Cimatti, titolare dello stabilimento Ipanema. Nelle ultime riprese – girate da di Marco Italiani – si vede il punto in cui il mare arriva alle strutture turistiche Diversità è una parola che spaventa, ma se guardiamo bene il nostro mondo e ci guardiamo dentro, in qualche modo siamo tutti diversi. La.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Video choc: è sparita la spiaggia dei Lidi Ferraresi: “Anche le valli ormai sommerse” La spiaggia dei Lidi Ferraresi è scomparsa a causa dell’alta mareggiata che ha sommerso anche le valli vicine. Allarme erosione, il mare avanza e si ’mangia’ i lidi di Volano e Pomposa: video Il mare avanza minacciando i lidi di Volano e Pomposa, dove le onde si sono fatte più aggressive e hanno già iniziato a erodere le spiagge, come mostrano i video girati dai residenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Video choc: è sparita la spiaggia dei Lidi Ferraresi: Anche le valli ormai sommerse; Spiagge divorate dal mare, gli effetti dell'erosione sulla costa ferrarese; Erosione, il mare si mangia il lido di Volano: Stabilimenti sospesi nel vuoto; Allarme erosione, il dramma di Federica: Il Lido di Volano, malato terminale. Non c’è più futuro, andrò a fare la barista. Video choc: è sparita la spiaggia dei Lidi Ferraresi: Anche le valli ormai sommerseSale l’allarme al lido di Volano, con un drone un imprenditore riprende dall’alto la costa mangiata dal mare. Zappaterra, consigliera regionale Pd: Patrimonio naturale unico a repentaglio, dobbiamo i ... msn.com Spiagge divorate dal mare, gli effetti dell'erosione sulla costa ferrareseDanni per chi lavora nel turismo balneare. E c'è preoccupazione per i centri abitati: il rischio è che basti una mareggiata per portare l'acqua nei paesi ... rainews.it Lidi ferraresi a rischio, l'allarme degli operatori: «Il mare mangia tutto, restano pochi metri di spiaggia. In un paio d'anni sparirà del tutto» x.com SPECIAL CARNIVAL PARTY Giovedì 12 febbraio Il quiz game più famoso d’Italia arriva ai Lidi Ferraresi in una nuova, imperdibile location: Spina Beach Club Una serata speciale Carnival Party tutta da giocare, dove il divertimento è assicurato! Si gio - facebook.com facebook