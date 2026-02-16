Erosione dei Lidi Ferraresi | il video dal drone

Un drone ha sorvolato la costa di Volano, mostrando quanto il mare abbia eroso i Lidi Ferraresi. L’immagine cattura le dune scomparse e le aree sabbiose ridotte, rendendo evidente il cambiamento nel paesaggio. Umberto Cimatti, proprietario dello stabilimento Ipanema, afferma che la spiaggia si è quasi del tutto dissolta. La scena si concentra sulla perdita di metri di sabbia lungo il litorale.

Il drone passa a volo d'angelo sulla costa, riprende il litorale del lido di Volano. "La spiaggia non c'è più", dice Umberto Cimatti, titolare dello stabilimento Ipanema. Nelle ultime riprese – girate da di Marco Italiani – si vede il punto in cui il mare arriva alle strutture turistiche

Video choc: è sparita la spiaggia dei Lidi Ferraresi: “Anche le valli ormai sommerse”

La spiaggia dei Lidi Ferraresi è scomparsa a causa dell’alta mareggiata che ha sommerso anche le valli vicine.

Allarme erosione, il mare avanza e si ’mangia’ i lidi di Volano e Pomposa: video

Il mare avanza minacciando i lidi di Volano e Pomposa, dove le onde si sono fatte più aggressive e hanno già iniziato a erodere le spiagge, come mostrano i video girati dai residenti.

