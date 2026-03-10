Costa d’Amalfi allarme DMO | Si decide il turismo senza il turismo

Il Distretto Turistico della Costa d’Amalfi ha lanciato un allarme riguardo alla mancanza di un confronto aperto sulla futura DMO, la Destination Management Organization. La denuncia riguarda l’assenza di un tavolo di discussione che coinvolga gli operatori e le competenze che da oltre dodici anni gestiscono e promuovono il turismo locale, creando timori di esclusione e di decisioni prese senza il coinvolgimento diretto di chi lavora quotidianamente sul territorio.

Il Distretto Turistico denuncia l'assenza di un tavolo di confronto sulla futura DMO: rischio di escludere operatori e competenze che da 12 anni guidano la destinazione.. Mentre in molte aree della Campania la nascita delle nuove Destination Management Organization (DMO) prende forma attraverso tavoli di lavoro che coinvolgono amministrazioni locali, associazioni di categoria, fondazioni, istituti di credito e operatori del settore, in Costa d'Amalfi il percorso sembra seguire una strada diversa. Proprio nel territorio che rappresenta una delle destinazioni turistiche più riconosciute al mondo, il sistema turistico organizzato segnala infatti la difficoltà ad avviare un confronto con le istituzioni locali sul processo di costruzione della futura governance della destinazione.