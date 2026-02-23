Erosione costa | 12 metri l’anno allarme per stabilimenti e turismo

L’erosione della costa emiliano-romagnola causa la perdita di 12 metri all’anno, mettendo a rischio stabilimenti e attività turistiche. La forte corrente marina e le mareggiate frequenti accelerano il fenomeno, che richiede interventi immediati. Le strutture balneari e gli stabilimenti balneari si trovano in grave pericolo, mentre le spiagge si assottigliano sempre di più. La situazione si fa più urgente con ogni stagione che passa.

Una fragilità strutturale che richiede investimenti. La costa emiliano-romagnola è sotto attacco. L’allarme arriva da Legacoop Romagna, che denuncia un’erosione costante e ingressioni marine sempre più gravi. La situazione è particolarmente critica tra Lido di Spina, nel ferrarese, e la foce del Reno a Ravenna. Qui, il mare avanza in modo preoccupante, mettendo a rischio non solo le spiagge, ma anche gli stabilimenti balneari e le aree agricole circostanti. Stefano Patrizi, responsabile del settore balneazione di Legacoop Emilia-Romagna, descrive fenomeni di particolare intensità a Lido degli Estensi, a sud di Lido di Spina e nei lidi nord ravennati, a Valverde di Cesenatico, a Bellaria, a sud di Riccione e Misano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Harry ci sta avvertendo", l'allarme del circolo Rabat sull'erosione della costaIl Circolo Rabat, rappresentato dal presidente Daniele Gucciardo, ha diffuso un allarme riguardo all'erosione della costa, in particolare del viale delle Dune.

Sos erosione della costa, l'allarme di Legacoop: "In Emilia-Romagna fragilità strutturale, si intervenga"Legacoop Romagna segnala un grave problema di erosione della costa in Emilia-Romagna, causato dall'abbassamento delle difese naturali e dall'aumento delle mareggiate.

