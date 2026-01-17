La Costa d’Amalfi ha raggiunto un importante obiettivo nel suo percorso di destagionalizzazione turistica, estendendo ufficialmente la stagione fino al periodo natalizio. Questo risultato permette di valorizzare il territorio anche durante i mesi più tranquilli, offrendo ai visitatori un’opportunità di scoperta e fruizione più vasta. Un passo importante per promuovere un turismo sostenibile e equilibrato, che favorisca la crescita e la qualità dell’esperienza in questa rinomata regione.

A certificarlo ufficialmente è il monitoraggio ENIT sul turismo organizzato internazionale rilasciato a gennaio 2026, che colloca il prodotto “Sud Italia”, nel quale la Costa d’Amalfi è esplicitamente inserita, tra le proposte scelte anche per le vacanze di Natale dai mercati europei e long-haul, a lunga distanza, tra i quali emergono i bacini di riferimento della Divina: Usa, Brasile, Corea e India Traguardo strategico nel percorso di destagionalizzazione turistica, per la Costa d'Amalfi che ha raggiunto l’estensione effettiva della stagione fino al periodo natalizio. A certificarlo ufficialmente è il monitoraggio ENIT sul turismo organizzato internazionale rilasciato a gennaio 2026, che colloca il prodotto “Sud Italia”, nel quale la Costa d’Amalfi è esplicitamente inserita, tra le proposte scelte anche per le vacanze di Natale dai mercati europei e long-haul, a lunga distanza, tra i quali emergono i bacini di riferimento della Divina: Usa, Brasile, Corea e India. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Costa d’Amalfi e Oscar del Turismo: il Distretto Turistico presenta i dati e assegna per la prima volta i “Destination Amalfi Coast Award”

Leggi anche: Comunicazione e turismo, Calisesi (Federalberghi): “Ma servono anche eventi per destagionalizzare”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Turismo in Costa d’Amalfi: raggiunto l’obiettivo di destagionalizzare fino a Natale - A certificarlo ufficialmente è il monitoraggio ENIT sul turismo organizzato internazionale rilasciato a gennaio 2026, che colloca il prodotto “Sud Italia”, nel quale la Costa d’Amalfi è esplicitamente ... salernotoday.it