Turismo in Costa d’Amalfi | raggiunto l’obiettivo di destagionalizzare fino a Natale

La Costa d’Amalfi ha raggiunto un importante obiettivo nel suo percorso di destagionalizzazione turistica, estendendo ufficialmente la stagione fino al periodo natalizio. Questo risultato permette di valorizzare il territorio anche durante i mesi più tranquilli, offrendo ai visitatori un’opportunità di scoperta e fruizione più vasta. Un passo importante per promuovere un turismo sostenibile e equilibrato, che favorisca la crescita e la qualità dell’esperienza in questa rinomata regione.
A certificarlo ufficialmente è il monitoraggio ENIT sul turismo organizzato internazionale rilasciato a gennaio 2026, che colloca il prodotto “Sud Italia”, nel quale la Costa d’Amalfi è esplicitamente inserita, tra le proposte scelte anche per le vacanze di Natale dai mercati europei e long-haul, a lunga distanza, tra i quali emergono i bacini di riferimento della Divina: Usa, Brasile, Corea e India Traguardo strategico nel percorso di destagionalizzazione turistica, per la Costa d'Amalfi che ha raggiunto l’estensione effettiva della stagione fino al periodo natalizio. A certificarlo ufficialmente è il monitoraggio ENIT sul turismo organizzato internazionale rilasciato a gennaio 2026, che colloca il prodotto “Sud Italia”, nel quale la Costa d’Amalfi è esplicitamente inserita, tra le proposte scelte anche per le vacanze di Natale dai mercati europei e long-haul, a lunga distanza, tra i quali emergono i bacini di riferimento della Divina: Usa, Brasile, Corea e India. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
