CosmoJobs porte aperte in 100 filiali Adecco per due giornate di recruiting nel settore cosmetico

Il 11 e il 12 marzo si svolgono in tutta Italia i CosmoJobs Days, due giornate di recruiting organizzate da Adecco. La campagna coinvolge circa 100 filiali e si rivolge ai professionisti del settore cosmetico, della cosmeceutica e delle attività della filiera. Durante gli eventi, le filiali di CosmoJobs aprono le porte a candidati interessati a inserimenti e opportunità di lavoro.

Selezioni nelle sedi Adecco in Campania, Puglia e Basilicata, rispettivamente ad Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Modugno, Taranto e Melfi. Come partecipare L’11 e il 12 marzo tornano in tutta Italia i CosmoJobs Days, capillare campagna di reclutamento e orientamento professionale nel mondo della cosmetica, della cosmeceutica e di tutte le attività della filiera. L’iniziativa organizzata da Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, è rivolta a chiunque desideri intraprendere o consolidare un percorso professionale nell’ecosistema beauty. La due giorni dei CosmoJobs Days coinvolge un totale di oltre 100 filiali su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati CosmoJobs Days, Adecco attiva 100 filiali in tutta ItaliaPiù libri più liberi apre un nuovo ciclo in vista della sua 25ª edizione, in programma dal 4 all’8 dicembre alla Nuvola a Roma foto comparto... Dal debutto urbano alle Porte Aperte: nel Padovano due giornate dedicate alla mobilitàIl Nuovo Volkswagen T-Roc potrà essere provato durante l'evento "Porte Aperte", in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio nelle sedi Superauto di...