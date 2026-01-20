Dal debutto urbano alle Porte Aperte | nel Padovano due giornate dedicate alla mobilità

Il 15 gennaio a Padova si sono svolte due giornate dedicate alla mobilità urbana, culminate con la presentazione del nuovo T-Roc. L’evento si è tenuto presso Superauto, il primo City Store Volkswagen in Italia, un luogo che unisce innovazione, design e sostenibilità. Un’occasione per riflettere sulle evoluzioni del settore e sulle soluzioni per una mobilità più responsabile e integrata nel contesto cittadino.

Il Nuovo Volkswagen T-Roc potrà essere provato durante l'evento "Porte Aperte", in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio nelle sedi Superauto di Padova, Mestrino e Carmignano di Brenta Il 15 gennaio segna un passaggio simbolico per la mobilità urbana: il Nuovo T-Roc è stato presentato in anteprima all'interno di Superauto, il primo City Store Volkswagen d'Italia, uno spazio concepito come punto di incontro tra design, tecnologia e sostenibilità. Un contesto che racconta l'evoluzione del brand e che ha fatto da cornice ideale al debutto di un modello pensato per interpretare il presente e anticipare il futuro.

