cosmojobs days adecco attiva 100 filiali in tutta italia

Adecco ha attivato oltre 100 filiali in tutta Italia per le giornate di CosmoJobs Days, dedicate al settore cosmetico. Durante le due giornate, queste filiali hanno aperto le porte a candidati e professionisti interessati a opportunità di lavoro e orientamento nel comparto. L'evento si svolge in collaborazione con Cosmoprof e coinvolge numerose filiali distribuite sul territorio nazionale.

L'11 e il 12 marzo tornano in tutta Italia i CosmoJobs Days, capillare campagna di reclutamento e orientamento professionale nel mondo della cosmetica, della cosmeceutica e di tutte le attività della filiera. La due giorni dei CosmoJobs Days coinvolge un totale di oltre 100 filiali su tutto il territorio nazionale. Una rete costruita attraverso una precisa strategia data-driven, concepita per massimizzare le opportunità di incontro per candidati e professionisti del settore.