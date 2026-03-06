Sanità a Treviso terremoto | dipendenti accusati di peculato aggravato così rubavano farmaci salvavita

A Treviso, 24 persone sono state indagate per peculato aggravato dopo che sono stati scoperti furti e cessioni illecite di farmaci salvavita da una farmacia ospedaliera. Le accuse riguardano il furto di medicinali essenziali, che sono stati sottratti e poi consegnati senza autorizzazione. L’indagine ha portato alla denuncia degli impiegati coinvolti in questa attività illecita.

È di 24 persone deferite all'Autorità Giudiziaria e un ingente quantitativo di farmaci sequestrati il bilancio di un'operazione condotta dai Carabinieri del N.A.S. di Treviso contro il peculato aggravato ai danni dell'AULSS 2 "Marca Trevigiana". L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di accertare numerose cessioni illecite di medicinali salvavita sottratti dalle strutture sanitarie e ceduti a soggetti terzi. Le indagini dei Carabinieri del N.A.S. Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'attività investigativa è stata avviata nell'ambito della costante azione di tutela della sicurezza farmaceutica e di contrasto ai fenomeni predatori ai danni del Servizio Sanitario. Rubavano medicinali salvavita ad alto costo dagli ospedali per rivenderli all'esterno, 24 persone denunciateSmantellato traffico illecito di farmaci ospedalieri dai Carabinieri del Nas di Treviso.