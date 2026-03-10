Gasolio in salita | Coldiretti chiede incontro urgente

I prezzi del gasolio agricolo sono in aumento a causa delle tensioni geopolitiche attuali. Coldiretti ha scritto al governo Meloni, chiedendo un incontro immediato per discutere della situazione. La richiesta è stata formalizzata tramite una lettera inviata alle autorità competenti. La questione riguarda direttamente il settore agricolo, che si trova a dover fronteggiare costi in crescita.

I prezzi del gasolio agricolo stanno salendo a causa delle tensioni geopolitiche in corso. L’associazione Coldiretti ha inviato una lettera formale al governo Meloni per chiedere un incontro urgente. A Padova, la preoccupazione tra gli agricoltori è palpabile mentre si avvicinano le semine primaverili. Il presidente della sede padovana dell’associazione, Roberto Lorin, sottolinea come l’aumento dei costi stia minacciando la sostenibilità economica delle imprese locali. La pressione sui costi e la guerra nel Medio Oriente. Lo scoppio del conflitto in Iran ha innescato una reazione immediata sui mercati energetici globali. Questo evento internazionale si traduce in un aumento repentino del prezzo del gasolio necessario per le operazioni agricole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

