A Cosenza, il Castello Svevo si prepara ad accogliere la South Italy Fashion Week, che celebrerà il suo decimo anniversario dal 27 aprile al 3 maggio del 2026. L’evento, dedicato alla moda del Sud Italia, trasformerà il castello in un centro nevralgico per sfilate e presentazioni. La manifestazione si svolgerà per una settimana, coinvolgendo designer e professionisti del settore.

Il decennale della South Italy Fashion Week si preparerà ad aprirsi tra il 27 aprile e il 3 maggio del 2026, trasformando il Castello Svevo di Cosenza nel palcoscenico principale. Sotto la direzione artistica di Giada Falcone e quella tecnica di Pier Luigi Sposato, l’evento celebrerà un traguardo storico con il tema Hanami e il lancio del primo Aeterna Fashion Film Festival. Questa edizione non è solo una sfilata, ma un progetto culturale prodotto dalla sinergia tra Moema Academy e Big Digital Eye, che mira a fondere patrimonio storico e innovazione contemporanea. La collaborazione strategica con Confartigianato Imprese Calabria ha sancito ufficialmente l’inserimento dell’appuntamento nel calendario nazionale, conferendo all’iniziativa un peso istituzionale rilevante per il tessuto produttivo calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza: 10 anni di moda nel Castello Svevo

Articoli correlati

Leggi anche: Debora cerca sarte per l’alta moda: "Pronti ad assumere, ma da 10 anni non troviamo"

Da maglietta a isolante per casa in 10 anni: ecco come i funghi risolvono il problema della moda usa e gettaLa fast fashion produce ogni anno montagne di rifiuti tessili che sono praticamente impossibili da riciclare: l’85% dei capi finiti nella spazzatura...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Castello Svevo

Argomenti discussi: South Italy Fashion Week: a Cosenza l’alta moda incontra il cinema e l’arte · LaC News24.

South Italy Fashion Week 2026: a Cosenza dieci anni di alta moda e culturaDal 27 aprile al 3 maggio il Castello Svevo ospita il decennale della kermesse diretta da Giada Falcone. In programma il tema Hanami e il debutto dell'Aeterna Fashion Film Festival. cosenzapost.it

Castello svevo di Cosenza da quattro anni alla ricerca di un nuovo gestoreUn bando è andato deserto nel 2023 mentre quello successivo, predisposto dall’allora delegato del sindaco al patrimonio, Antonello Costanzo, non è mai stato pubblicato ... cosenza.gazzettadelsud.it