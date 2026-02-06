Debora Talevi cerca ancora sarte per la sua azienda di alta moda a Pesaro. Dopo sei anni di annunci, non riesce a trovare le giovani donne che occorrono. L’azienda, attiva da più di vent’anni, è pronta ad assumere, ma le candidature non arrivano. La ricerca si scontra con un mercato difficile, e Debora si dice disposta a offrire opportunità a chi vuole lavorare nel settore.

Pesaro, 6 febbraio 2026 – Aaa sarta cercasi (da 6 anni). Aaa stiratrice cercasi (da 10 anni). "Siamo pronti ad assumere 2 giovani donne nella nostra azienda che lavora da oltre 20 anni per l’alta moda italiana – dice Debora Talevi, contitolare dell’azienda di famiglia, la Nuova Sartoria –. Non è vero che il lavoro manca e non è vero che non ci sono aziende pronte a potenziare l’organico. Quelle impegnate nel Made in Italy come la nostra possono dare una risposta a tante ambizioni di giovani, pronti a sistemarsi. Chi interessato telefoni in azienda 0721 499322 ". Norma va in pensione dopo 59 anni: "Ora viaggi in qualsiasi stagione, uncinetto, pasta fresca e tanti libri" L’idea dell’imprenditrice di cercare professionalità tramite il giornale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Debora cerca sarte per l’alta moda: "Pronti ad assumere, ma da 10 anni non troviamo"

Approfondimenti su Pesaro Sarta

Scopri i 10 migliori probiotici da integrare nella tua routine per favorire un intestino sano e in equilibrio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ANDROMEDA CERCA CASA Avete visto che meraviglia! Questa splendida mammina sta aspettando la famiglia che si innamorerà di lei, cosa davvero facilissima Non lasciatevi spaventare dalla sua timidezza, è una micia dolcissima e affettuosa. Vi as facebook