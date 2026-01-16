Bergamo sequestrati oltre 160 kg di cocaina | 2 arresti

Nella provincia di Bergamo, le autorità hanno sequestrato oltre 160 kg di cocaina nascosti a bordo di un tir durante un controllo nella zona industriale. L’operazione ha portato all’arresto di due persone coinvolte nel traffico di droga, contribuendo a contrastare il fenomeno del narcotraffico sul territorio. Il carico, del valore stimato di circa 20 milioni di euro, rappresenta un importante intervento delle forze dell’ordine contro il traffico illecito.

(LaPresse) – I finanzieri di Brescia hanno fermato un tir in una zona industriale della Bergamasca e hanno scoperto un carico di 150 panetti di cocaina, per oltre 160 chilogrammi, dal valore stimato di circa 20 milioni di euro. L’operazione è stata il frutto di appostamenti e controlli mirati nelle province di Brescia e Bergamo, individuate come aree a rischio traffici illeciti. Durante il controllo, l’autista del tir ha ricevuto sette borsoni da un’automobile sospetta. La droga è stata sequestrata immediatamente dai militari. I due uomini coinvolti, di origine albanese, sono stati arrestati. Sono stati portati nel carcere di Bergamo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

