la decisione mattarella vuole convocare il consiglio supremo di difesa cosa succede

Il presidente della Repubblica ha annunciato l’intenzione di convocare il Consiglio supremo di Difesa in risposta alla crescente tensione internazionale. La decisione arriva in un momento di inquietudine legato alla guerra in Iran e alle recenti tensioni tra Stati Uniti ed Europa. Per il momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sui temi che verranno affrontati durante l’incontro.

L’escalation internazionale legata alla guerra in Iran e alle tensioni tra Stati Uniti ed Europa spinge il Quirinale a valutare una mossa istituzionale rilevante. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta infatti considerando la possibilità di convocare il Consiglio supremo di difesa, un passaggio che non avviene in forma straordinaria da oltre un decennio. L’obiettivo del capo dello Stato è capire con precisione quale postura strategica intenda assumere l’Italia di fronte agli sviluppi del conflitto e alle possibili decisioni operative dei partner occidentali. Il Quirinale valuta la convocazione del Consiglio supremo di difesa. Secondo fonti istituzionali, il Quirinale mantiene contatti costanti con il governo nelle ore in cui lo scenario internazionale si fa più incerto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

