Cosa resta di Sanremo 2026 dieci giorni dopo

A dieci giorni dalla conclusione di Sanremo 2026, si analizzano i risultati dell'edizione appena conclusa. La manifestazione, condotta da Carlo Conti, si è conclusa con la sua ultima partecipazione e ha segnato la fine di un ciclo iniziato nel 2015. Durante questa settimana, si sono susseguite riflessioni sui cambiamenti apportati, in particolare nella selezione musicale, e sui protagonisti di questa edizione.

È passata una settimana dalla fine di Sanremo 2026. L'ultimo di Carlo Conti, ma anche l'ultimo di un ciclo - iniziato proprio con Conti, nel 2015 - che ha portato al Festival quel rinnovamento che si aspettava da tempo, a partire dalla scelta musicale. Una stagione d'oro, che ha riavvicinato il pubblico - anche quello più giovane - a una kermesse di ormai 76 anni, ma pure i cantanti, le case discografiche, e non per ultimi gli investitori pubblicitari, che hanno ingrassato anno dopo anno le casse di Rai Pubblicità, facendo di Sanremo una macchina da ricavi record per la tv pubblica. Questa edizione ha accusato la stessa stanchezza del direttore artistico, frettoloso non solo nella conduzione, ma proprio di tirare i remi in barca per quanto riguardava il suo compito all'Ariston. 🔗 Leggi su Today.it

